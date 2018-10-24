JOURNAL VOTING GUIDE

Tuesday,
November 6, 2018
Poles Open at 7 AM and Close at 8 PM
STATE
GOVERNOR: GAVIN NEWSOM
LIEUTENANT GOVERNOR: ELENI KOUNALAKIS
SECRETARY OF SATE: ALEX PADILLA
CONTROLLER : BETTY T. YEE
TREASURER: FIONA MA
ATTORNEY GENERAL: XAVIER BECERRA
U.S. STATES SENATOR: DIANE FINESTEIN
U.S. STATE REPRESENATIVE: JUDY CHU
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY: CHRIS HOLDEN
SCHOOL – SUPERINTENDENT: TONY K. THURMOND
STATE MEASURES :
PROP 1 – Veterans and Affordable Housing Bond – YES
PROP 2 – Homeless Housing Bond – YES
PROP – 3 Water Bond – NO
PROP 4 – Children’s Hospital Bond – NO
PROP 5 – Property Tax – NO
PROP 6 – Gas Tax Repeal – NO
PROP 8 – (DIALYSIS) – NO
PROP 10 – Enact Rent Controll – YES
PROP 11 – (AMBULANCE DRIVERS) – YES
NO RECOMMENDATIONS ARE MADE WITH REGARD TO CERTAIN STATE MEASURES, AND JUDICIAL, COUNTY AND DISTRICT MEASURES, THEREFORE, PLEASE VOTE YOUR CONSCIENCE.